De Amerikaanse radiopresentator Rush Limbaugh is op zeventigjarige leeftijd overleden aan de gevolgen van longkanker. Hij was ook een bekend politiek commentator, die een uitgesproken voorkeur had voor de Republikeinse Partij.

Zijn dood werd wereldkundig gemaakt door zijn vrouw Kathryn in zijn eigen radioshow, de Rush Limbaugh Show. "Het verliezen van een geliefde is ontzettend moeilijk, al helemaal als die liefde groter is dan het leven", aldus zijn partner. "Rush zal voor altijd de allergrootste zijn."

De steenrijke Limbaugh maakte onder meer naam met zijn populaire Rush Limbaugh Show, die in heel de Verenigde Staten werd uitgezonden. Het was een uitgesproken man die zijn mening graag verkondigde in zijn shows. Hij werd vanaf de jaren tachtig bekend en groeide uit tot een invloedrijk figuur.

Vorig jaar kreeg Limbaugh de Medal of Freedom uit handen van de toenmalige First Lady Melania Trump. Het is de hoogste onderscheiding die een Amerikaanse burger kan krijgen.