Gordon start een procedure tegen Mediacourant en eist onder meer dat de website de gegevens van personen die haatberichten hebben achtergelaten aan hem verstrekt. De presentator, die dinsdag aankondigde juridische stappen te ondernemen om anonieme haatreacties op sociale media tegen te gaan, heeft met name via dat platform veel negatieve reacties gekregen.

"Mediacourant lokt met haar manier van berichtgeven haatdragende reacties uit en heeft daar een commercieel belang bij", schrijft Gordon woensdag in een bericht op Instagram.

De 52-jarige presentator sommeert de mediawebsite daarom om alle "ontoelaatbare reacties te verwijderen" en ook alle bij haar bekende gegevens, zoals naam en IP-adres, aan hem te verstrekken.

Ook is Mediacourant gesommeerd om in de toekomst alle haatdragende reacties te filteren, "zodat er geen hate speech, tegen wie dan ook gericht, meer geplaatst zal worden." Volgens de presentator wordt er een civiele procedure gestart wanneer er aan de sommaties geen gehoor wordt gegeven.

Gordon verwacht dat OM reaguurders strafrechtelijk vervolgt

Gordon zegt ervan uit te gaan dat het Openbaar Ministerie "de plaatsers van deze walgelijke reacties strafrechtelijk gaat vervolgen".

"En dat de civiele rechter in deze principiële zaak tot een uitspraak komt, op grond waarvan online platforms een verplichting krijgen om zelf bedreigende, discriminerende of op een andere manier ontoelaatbare anonieme reacties te weren. Of het zich nu tegen bekende of tegen onbekende mensen richt", aldus de presentator.

Gordon heeft dossier opgebouwd met haatberichten

De artiest vertelde dinsdag in een gesprek op de app Clubhouse dat hij wil dat wettelijk wordt vastgelegd dat anoniem haten en schelden op sociale media niet meer mogelijk is. De zanger stelde onder meer voor inlogs te koppelen aan de DigiD of het burgerservicenummer van Nederlandse burgers.

Gordon heeft een dossier opgebouwd met alle haatberichten en dreigementen die hij de afgelopen jaren heeft ontvangen. "Ik heb zo veel shit over me heen gehad: doodsbedreigingen, discriminatie, homofobie. De maat is echt vol", aldus de presentator.