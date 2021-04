Prins Philip, de echtgenoot van koningin Elizabeth, is vrijdagochtend op 99-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt het Britse koningshuis.

"Met veel verdriet heeft de koningin laten weten dat haar geliefde echtgenoot, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Philip, de hertog van Edinburgh, is overleden", is te lezen in het bericht op Twitter. "Hij is deze ochtend vredig gestorven in Windsor Castle."

De prins vierde zijn 99e verjaardag in juni met zijn echtgenote koningin Elizabeth II in Windsor Castle. De twee verbleven daar sinds maart in isolatie, vanwege het coronavirus. In januari werd het echtpaar gevaccineerd.

Philip werd op 17 februari uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, omdat hij zich niet lekker voelde. Hij werd een maand later weer ontslagen. In de tussentijd werd hij behandeld aan een infectie en geopereerd aan zijn hart.

De prins werd eerder opgenomen in het ziekenhuis wegens gezondheidsklachten. Dat gebeurde onder meer in december 2019. In april 2018 werd hij geopereerd aan zijn heup. In juni 2017 lag de prins ook in het ziekenhuis, omdat hij kampte met een infectie die ontstond door eerdere gezondheidsproblemen. In 2013 werd Philip opgenomen vanwege pijn in zijn onderbuik.

Bruusk en onbehouwen, maar wel gerespecteerd

Philip kwam op 10 juni 1921 ter wereld. Volgens de overlevering werd hij geboren op een tafel in een dinerzaal op het Griekse eiland Corfu. Hij was prins van Griekenland en Denemarken.

Zijn leven kreeg een andere wending toen zijn neef, graaf Louis Mountbatten die de laatste gouverneur-generaal van Brits-Indië was, hem onder zijn hoede nam. Mountbatten stelde de achttienjarige marinecadet Philip voor aan de vijf jaar jongere Elizabeth, die op slag verliefd op hem werd.

Zeven jaar later werd hun verloving officieel aangekondigd en in 1947 trad het koppel in het huwelijk in Westminster Abbey in Londen. Kort daarna werden hun eerste kinderen, prins Charles (1948) en prinses Anne (1950), geboren.

Hoewel Philip als bruusk en onbehouwen gold, hadden veel Britten respect voor hem. Het nieuws dat hij zich in het najaar van 2017 om gezondheidsredenen uit het openbare leven zou terugtrekken, leidde dan ook tot hevige reacties. Hij verscheen daarna nog wel af en toe op evenementen.