Er komt een tweede seizoen van Drag Race Holland. Videoland kondigt via Instagram aan op zoek te zijn naar kandidaten voor een tweede reeks van de competitie voor dragqueens.

Het eerste seizoen van de Nederlandse versie van RuPaul's Drag Race was in het najaar van 2020 op Videoland te zien en werd gepresenteerd door Fred van Leer. Nikkie Plessen was als vast jurylid te zien. Dragartiest Envy Peru kwam als winnaar uit de bus.

RuPaul's Drag Race telt in de Verenigde Staten al dertien reguliere seizoenen en vijf All Stars-seizoenen, waarin favorieten uit eerdere reeksen het tegen elkaar opnemen. Ook Thailand, het Verenigd Koninkrijk en Canada hebben eigen versies uitgezonden.

Wanneer het tweede seizoen van Drag Race Holland verschijnt, is nog niet bekend.