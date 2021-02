Patrick Lodiers keert terug op televisie met een programma waarin uitvinders aan de slag gaan voor mensen met een beperking. De show heet We Gaan Het Maken en is vanaf 1 maart op televisie te zien.

In het programma worden acht uitvinders gekoppeld aan acht jonge mensen die te maken hebben met een beperking. De uitvinders hopen met iets op de proppen te komen waardoor het leven van deze mensen vrijer, zelfstandiger en plezieriger wordt.

"We Gaan Het Maken geeft ons een inkijkje in het creatieve brein van uitvinders die anders naar de wereld kijken, durven pionieren en niet bang zijn om problemen aan te gaan die voor de meesten onoplosbaar lijken", vertelt Lodiers, bekend van De Lama's en Over Mijn Lijk, over het programma.

We Gaan Het Maken is vanaf 1 maart iedere maandag om 21.30 uur te zien bij BNNVARA op NPO1.