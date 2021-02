Tygo Gernandt speelt dit jaar de rol van Pontius Pilatus in The Passion. Eerder werd al bekend dat Trijntje Oosterhuis Maria vertolkt, Humberto Tan de verteller is en Anita Witzier de verslaggever.

"Ik vind het zo tof om deze Passion mee te doen", reageert Gernandt.

"In heftige rollen die ik speel probeer ik altijd de pijn van de persoon en de liefde die in hem zit te laten zien. En Pilatus is oké. Hij is niet de beul die het mooie afmaakt in de wereld. Hij heeft een zware keuze te maken, maar het liefst laat ik Jezus leven. Deze editie van The Passion gaat aankomen maal twee."

De muzikale paasvertelling heeft vanaf dit jaar een nieuwe opzet. Zo zijn er voor het eerst een aantal Engelstalige hits in het Nederlands te horen. Oosterhuis zingt onder meer een bewerking van het nummer Tears in Heaven van Eric Clapton.

Verder wordt The Passion dit jaar na tien jaar alleen door KRO-NCRV uitgezonden, en niet meer door de EO. "KRO-NCRV vindt het belangrijk dat dit universele verhaal over de liefde voor de ander verteld blijft worden en iedereen aanspreekt - jong, oud, gelovig of niet", aldus de omroep.