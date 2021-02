Freek Bartels vertolkt dit jaar de rol van Jezus in de paasvertelling The Passion. Hij is te zien naast Rob Dekay (tweede van links op de foto) en Leo Alkemade (derde van links), die respectievelijk de rollen van Judas en Petrus spelen.

Eerder werd al bekend dat Tygo Gernandt te zien is als Pilatus, Trijntje Oosterhuis als Maria en dat Humberto Tan de rol bekleedt van verteller. Anita Witzier zal verslag doen van de processie, tijdens het evenement in Roermond op 1 april (Witte Donderdag).

Bartels brak door na zijn winst in het programma Op Zoek naar Joseph en speelde diverse grote rollen in musicals. Hij speelde de rol van Jezus al enkele malen eerder in Jesus Christ Superstar in Concert. Dekay is zanger en vergaarde grote bekendheid door zijn deelname aan Wie is de Mol?. Alkemade is bekend als acteur uit diverse series en films en van zijn rol als teamcaptain in Ik hou van Holland.

De muzikale paasvertelling heeft vanaf dit jaar een nieuwe opzet. Zo zijn er voor het eerst een aantal Engelstalige hits in het Nederlands te horen. Oosterhuis zingt onder meer een bewerking van het nummer Tears in Heaven van Eric Clapton.

Verder wordt The Passion dit jaar na tien jaar alleen door KRO-NCRV uitgezonden, en niet meer door de EO. "KRO-NCRV vindt het belangrijk dat dit universele verhaal over de liefde voor de ander verteld blijft worden en iedereen aanspreekt - jong, oud, gelovig of niet", aldus de omroep.