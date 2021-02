Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben dinsdag een speciale persconferentie gehouden voor kinderen. 508.000 mensen zagen de uitzending van het Jeugdjournaal waarin de persconferentie te zien was.

Tijdens de persconferentie moesten Rutte en De Jonge onder andere antwoord geven op vragen over het open blijven van scholen en hoe de zomer er uit gaat zien.

De speciale persconferentie leverde het Jeugdjournaal meer kijkers op dan voor de reguliere uitzending een dag eerder, toen keken er 342.000 mensen.

In de dag top 25 is te zien dat veel mensen naar nieuwsuitzendingen hebben gekeken. Mogelijk is dat vanwege de onduidelijkheid over de avondklok.