Als Britt Dekker het zou willen, zou de Nederlandse kijker haar minstens drie keer in de week op televisie kunnen zien. De presentatrice vertelt in de Volkskrant dat talkshows haar regelmatig vragen aan te schuiven.

"Ik word driemaal per week gevraagd als talkshowgast", aldus Dekker (28), die lang niet altijd op zo'n verzoek in gaat. "Ik doe het alleen als ik me bevoegd voel iets te zeggen en iets kan betekenen."

Volgens de presentatrice zoeken redacties een bekende Nederlander bij een onderwerp. "Is de serie Tiger King een hit? Laten we Britt bellen, zij houdt van dieren. Ik zeg dan nee. Ik wil niet een soort Peter R. de Vries worden, die voor alles aanschuift. In 98 procent van de gevallen voegen BN'ers niets toe. Nodig gewoon een minister uit, of iemand uit het vak."

Dekker heeft het druk genoeg met alle projecten waar ze wel ja tegen zegt. "Ik zet zoveel mogelijk lijntjes uit. Stel dat iets mislukt, dan richt ik me op het andere. Soms vraag ik me af of het niet te veel is. Voor Zappsport maak ik veertig afleveringen per jaar en voor PaardenPraat zestig filmpjes. Dan heb ik natuurlijk Talpa nog. Deze zomer ga ik filmpjes maken bij het EK voetbal, voor Zappsport. Gelukkig ben ik nooit echt moe, ik ben een bulldozer die altijd doorgaat."