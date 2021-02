Beau van Erven Dorens gaat zich een jaar lang richten op Floradorp, een oude volksbuurt in het Amsterdamse stadsdeel Noord. Dat doet hij voor het nieuwe programma Beau in Floradorp, dat vanaf 2 maart te zien is bij RTL 4.

De presentator verdiept zich in de levens van verschillende bewoners van de wijk. Hij gaat met ze in gesprek over onder meer het oude dorpsgevoel van Floradorp.

Zo spreekt hij onder anderen een zestigjarige Ajacied die de dood van zijn vrouw drie jaar geleden probeert te verwerken. Ook ontmoet Van Erven Dorens een Syrisch gezin van twee ouders en drie kinderen, dat twee jaar geleden in Nederland is gekomen.

De serie wordt geproduceerd door Kale Jakhals Producties. Dat productiebedrijf werkte ook mee aan Het Rotterdam Project, een programma waarin Van Erven Dorens daklozen volgde en ondersteunde om hun leven weer op de rit te krijgen.