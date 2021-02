The Walt Disney Company werkt aan een achtdelige documentaireserie over Feyenoord. Het is nog niet duidelijk wanneer de serie wordt uitgezonden.

In de serie, die is geproduceerd door het bedrijf Lusus Media, opent de 112 jaar oude Rotterdamse club zonder enige beperkingen zijn deuren. Het project heeft als werktitel Feyenoord Rotterdam en wordt als eerste Nederlandse Star Original gepresenteerd. Star is een nieuw merk van Disney+ waarop vanaf 23 februari oudere series en films, maar ook veel nieuwe originele producties te zien zijn.

"Dit past perfect bij onze ambitie om de uitstraling en impact van Feyenoord te vergroten", stelt commercieel directeur Joris van Dijk van Feyenoord. "Wij willen een open en transparante club zijn en dit is daarvan het ultieme bewijs. Het is voor ons een belangrijke stap om samen met een internationale partner als Disney al onze supporters een unieke blik op het reilen en zeilen van onze prachtige club te kunnen geven."

De serie bestaat uit acht delen en elke aflevering duurt vijftig minuten. Het is nog niet duidelijk wanneer Feyenoord Rotterdam precies te zien zal zijn op Disney+. De serie maakt deel uit van een reeks van tien nieuwe Europese originele producties die het bedrijf dinsdag heeft aangekondigd.

Disney+ heeft de intentie uitgesproken om een breed scala aan Europese verhalen te gaan maken en zo de "lokale relevantie" van Disney+ te vergroten. Disney heeft als doel om tegen 2024 vijftig Europese films, series en documentaires te hebben geproduceerd.