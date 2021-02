Tommy Wieringa mocht de voormalige Amerikaanse president Barack Obama interviewen over diens presidentiële memoires, maar de Nederlandse auteur zegt in een interview met Humo dat het gesprek plichtmatig aanvoelde en ze beiden blij waren toen het erop zat.

"Hij had die dag vijf van die gesprekken, en dus was het - om eerlijk te zijn - een tamelijk plichtmatige ontmoeting. Toen we klaar waren, merkte ik ook bij hem een soort opluchting", aldus Wieringa in het Belgische tijdschrift.

"Barack Obama had zelf om schrijvers dan wel mensen uit het culturele veld gevraagd als interviewers. Waarom eigenlijk, vroeg ik me af. Want zelf bleef hij politieke antwoorden geven, ik had gehoopt dat hij wat vrijer, meer schrijverachtig zou zijn."

Het interview met de voormalige president van de Verenigde Staten, dat werd uitgezonden door Nieuwsuur, was voor Wieringa een behoorlijke klus. Zo moest hij in korte tijd het dikke boek Een beloofd land uitlezen en gevatte vragen in het Engels bedenken.

"Het boek - negenhonderd pagina's - heb ik heel snel moeten lezen in het vliegtuig, op een e-readertje dat met een code beveiligd was. Het was net alsof er nucleaire geheimen over tafel gingen. En dan moest ik nog goede vragen formuleren, het liefst in goed Engels. Al de rest schoot erbij in, ook eten: ik was na een dag of vijf 4 kilo kwijt."

Wieringa zegt daarnaast dat hij oud-president Donald Trump net zo goed zou willen spreken. "In het geval van Trump zou ik hem wel willen zíén: hoe kijkt iemand als hij liegt? Krijgt hij toch ergens een ondraaglijke jeuk?"

"Ik heb ooit een gesprek met Thierry Baudet gehad voor Vrij Nederland en ik vond het interessant om te zien met welk gemak zo'n man liegt."