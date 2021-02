Het tweede seizoen van de dagelijkse talkshow De Vooravond is maandag gestart met 1,25 miljoen kijkers. Renze Klamer en Fidan Ekiz startten het seizoen met gasten als Splinter en Bart Chabot en schaatskampioen Kai Verbij.

Met die cijfers belandde het BNNVARA-programma op de vijfde plek op de lijst met de best bekeken programma's van maandagavond.

Op Net5 was Framing Britney Spears, de documentaire over Britney Spears, te zien. Hoewel er veel aandacht voor de documentaire was sinds die een week geleden werd uitgezonden in de Verenigde Staten, schakelden in Nederland niet voldoende mensen in voor een plek in de dagtop 25.

Daarvoor waren minstens 518.000 kijkers nodig; naar Framing Britney Spears keken 394.000 mensen.