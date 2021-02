Roos Schlikker wordt de nieuwe presentator van De 5 Uur Show op SBS6. De schrijver en journalist sluit zich daarmee aan bij vaste presentatoren Brecht van Hulten en Carolina Lo Galbo, maakte Talpa maandag bekend.

De 45-jarige Schlikker is geen onbekende voor De 5 Uur Show. Ze schoof al regelmatig aan als sidekick van Van Hulten en Lo Galbo en was hun vaste vervanger bij ziekte of verlof. Schlikker zegt het "heerlijk te vinden om dieper in een onderwerp te duiken waardoor de verhalen intenser en persoonlijker worden".

Schlikker, Van Hulten en Lo Galbo nemen de presentatie in verschillende samenstellingen op zich, laat Talpa weten. Schlikker zal komende woensdag voor het eerst in haar nieuwe vaste rol te zien zijn.

De 5 Uur Show is iedere doordeweekse dag om 16.55 uur te zien op SBS6.