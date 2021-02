Zo'n 40 procent van de onderzoeken die de politie in het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht toont, leidt tot een gewenst resultaat. Dat laat de coördinator landelijk team Opsporingscommunicatie bij de Nationale Politie, Franki Klarenbeek, desgevraagd aan NU.nl weten.

Klarenbeek spreekt bewust van een "gewenst resultaat" en dus niet van oplossingen. "Er wordt niet altijd om oplossingen gevraagd. Soms vragen we de kijkers bijvoorbeeld alleen of ze een bepaalde auto of sieraden herkennen. Maar 40 procent is heel hoog en daar zijn we ontzettend trots op. Dat geeft voor ons duidelijk aan dat het publiek graag met de politie mee wil werken", aldus de coördinator.

Eind januari werd bekend dat alle verdachte personen die in verband met de rellen op het Museumplein in Opsporing Verzocht getoond werden, zich bij de politie gemeld hebben. Klarenbeek benadrukt dat het niet zeker is dat alle verdachten zich enkel en alleen door de getoonde beelden in het televisieprogramma hebben gemeld.

"Het programma wordt al geruime tijd aangevuld met meerdere socialemediakanalen en we zien dat ieder kanaal ook weer door een andere groep gebruikt wordt. Als je kijkt naar de relschoppers van afgelopen maand, dan zijn die op zoveel verschillende media getoond dat het voor ons moeilijk te herleiden is welk medium er in welke mate precies aan heeft bijgedragen."

Toch erkent Klarenbeek dat het programma een hele grote slagkracht heeft: "We hebben een vast kijkerspubliek van rond de 1,2 miljoen mensen gemiddeld per week. Zoveel mensen bereiken we nooit alleen met sociale media, maar je weet dus nooit precies waar de tip vandaan komt."

'Nog te vroeg om cijfers te vergelijken met oude situatie'

Door een wijziging van de NPO is Opsporing Verzocht sinds eind 2020 ingekort. Klarenbeek weet nog niet welke invloed dit heeft op het aantal tips dat de politie naar aanleiding van het programma krijgt.

"We zijn er een groot aantal minuten op achteruit gegaan. We hadden aanvankelijk 45 minuten uitzendtijd op dinsdag om 20.30 uur, 44 uitzendingen per jaar. Daar is nu dertig minuten per uitzending op dinsdagavond van overgebleven. En het tijdstip is nu half tien geworden. Alleen het aantal uitzendingen is gelijk gebleven."

"Het is nog te vroeg om de cijfers te vergelijken met de oude situatie", vervolgt Klarenbeek. "Daar zijn we zelf ook heel benieuwd naar. We houden strak in de gaten hoeveel tips we krijgen en wat daaruit aan resultaat voortvloeit. Dat is voor ons heilig."

Opsporing Verzocht werd 39 jaar geleden bedacht en is een samenwerking van omroep AVROTROS, de politie en het Openbaar Ministerie. Het programma is iedere dinsdagavond om 21.25 uur op NPO1 te zien.