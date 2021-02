Verpleegkundige Elizabeth, die zondag onder het toeziend oog van 3,77 miljoen Nederlanders de achtste editie van Heel Holland Bakt op haar naam schreef, had niet meegedaan aan het programma als haar collega's haar niet hadden opgegeven. Dat vertelt de kersverse winnares in gesprek met NU.nl.

"Nee, nooit. Ik ben wel fan van het programma, als ik tijd heb kijk ik alles: Heel Holland Bakt, MasterChef en programma's op 24Kitchen. Maar ik heb er nooit over nagedacht dat ik daar zelf zou kunnen staan."

Elizabeth begon met bakken toen haar oudste dochter, die nu 23 is, klein was. "Het bakken heb ik voor een groot deel meegekregen van mijn ex-schoonmoeder, die een bekende bakker is op Aruba. Ik stond vaak met haar in de keuken. En mijn moeder is kok geweest, dus van haar heb ik ook veel geleerd. Ik hou ook van koken, maar bakken is echt mijn passie."

Ondanks haar kennis heeft ze tijdens Heel Holland Bakt heel wat nieuwe dingen geleerd. "Ik kende de basis: een cake, een broodje en een koekje. Maar bij het programma word je helemaal uit je comfortzone gehaald. Ik heb ontzettend veel nieuwe technieken geleerd en crèmes en creaties leren maken. En mijn passie voor brood is gegroeid."

Toch heeft ze nooit serieus overwogen om er haar beroep van te maken. "Ik heb bij mijn moeder in haar restaurant mogen staan, dan weet je hoe hard het werken is in de horeca. En ik ben verpleegkundige, dat is óók mijn passie. Met beide maak je mensen blij."

Elizabeth heeft de achtste editie van Heel Holland Bakt gewonnen. Elizabeth heeft de achtste editie van Heel Holland Bakt gewonnen. Foto: Omroep MAX

'Het was alles of niets'

In de verschillende afleveringen viel op hoe goed Elizabeth telkens was voorbereid op de opdrachten en hoe ze steeds haar eigen draai - een vleugje Aruba - in haar baksels wist te stoppen. "Soms bakte ik thuis wel tot 3.00 uur door, ik ben heel fanatiek en het was alles of niets. Dat kon allemaal dankzij mijn lieve gezin."

Dat de geuren, kleuren en smaken van Aruba, waar Elizabeth opgroeide, steeds terugkwamen was niet per se gepland. "Het gebeurde gewoon, maar ik ben er wel heel dankbaar voor. Je hebt best veel vrijheid bij de opdrachten."

Sinds zondagavond wordt Elizabeth overspoeld met berichten. "De reacties blijven binnenkomen, mijn telefoon heeft geen uur stilgestaan. Het tijdverschil met Aruba is zes uur, dus nadat mensen in Nederland het hadden gezien was Aruba aan de beurt. Wie weet komt er ooit een Heel Aruba Bakt, dat zou leuk zijn."

Elizabeth versloeg in de finale grafisch vormgever Eric en arts-onderzoeker Thijs. Als winnares komt ze met haar recepten in het seizoensboek van Heel Holland Bakt te staan.