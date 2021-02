Johnny de Mol gaat gezinnen helpen die in financieel zwaar weer verkeren. In zijn nieuwe programma De Mol's Hoop koppelt hij succesvolle ondernemers aan families die in de problemen zitten.

In het programma krijgt elke ondernemer tien weken de tijd om de situatie van het gezin te verbeteren. De bedoeling is dat dit gedaan wordt door middel van coaching in plaats van het overhandigen van een zak geld.

De Mol hoopt iets voor de gezinnen met pech te kunnen betekenen, zodat ze weer een goede toekomst krijgen. "Het kan je zomaar gebeuren: van de ene dag op de andere in armoede belanden. Door ziekte, een ongeval, een ruzie, een trauma uit het verleden, het domweg maken van verkeerde keuzes…", zegt de 42-jarige presentator

De zesdelige serie is vanaf 24 maart om 20.30 uur te zien op SBS6.