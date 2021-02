Ron Boszhard heeft twee keer meegedaan aan Wie is de Mol? en weet dus als geen ander hoe het spel constant doordendert. Waar hij zich in het jubileumseizoen nog om de tuin liet leiden door een kandidaat die deed alsof ze de Mol was, heeft hij nu een heel helder beeld: de Mol maakt zich juist niet verdacht.

Let op: dit bericht bevat spoilers.

"In het jubileumseizoen zat ik op Nikkie (de Jager, red.) en zodra zij dat hoorde, is zij die verdenking gaan voeden. Als je eenmaal in zo'n tunnel zit, is alles verdacht en zij legde het er nog eens extra dik bovenop. Dat is in het spel al heel lastig, maar als kijker helemaal. Dit seizoen zie je bij iedereen wel Mol-acties, dat maakt het extra lastig te bepalen wie het nou echt is", aldus Boszhard tegen NU.nl.

Nu er na het afvallen van Marije Knevel nog maar vier mensen over zijn, is de tijd van spreiden wel voorbij. Maar een tunnelvisie is ook gevaarlijk: als je fout zit, ben je helemaal weg. "Ik denk dat heel veel mensen nu hebben bedacht dat het na Jeroen (Kijk in de Vegte, red.) en Rob (Dekay, red.) tijd is voor een vrouw en daardoor hun ogen sluiten voor de enige man in het spel."

Wat viel je op deze aflevering?

"Dat Splinter (Chabot, red.) zich iedere keer op een belangrijke positie weet te zetten. Dat is natuurlijk al omdat hij penningmeester is, maar in eigenlijk iedere opdracht stond hij op een bepalende plek. Alleen bij de derde opdracht, bij dat uitbeelden van liedjes, was die plek er niet. Maar in de mijn stond hij met de portofoon bij de kasten en bij de kisten moest hij de zinnen vormen."

"Dat hij - zelf schrijver - daar dan staat met Charlotte (Nijs, red.), die journalist is, en er toch zulke kromme zinnen uit komen... daar wordt gemold. En wat hij steeds doet, is heel slim: de schuld bij de ander neerleggen. 'Ik zou die zinnen vormen, maar Charlotte nam het helemaal van me over', zo kan hij een grote rol spelen in het slecht laten verlopen van de opdracht, maar verdenkt niemand hem."

Wie is te eerlijk?

"Ze mollen nu eigenlijk allemaal wel: Charlotte die een verkeerd cijfer doorgeeft en veel te snel gaat en Renée (Fokker, red.) die met de kledingstukken staat te rommelen. Echt alleen Marije ging nog voor het geld. Zij heeft twee afleveringen geluk gehad: eerst door het kopen van die vrijstelling in de trein en daarna doordat Renée haar meenam. Anders had ze er echt allang uit gelegen."

"Het spel gaat altijd door hè. Wij als kijker hebben er een week tussen zitten, maar daar heb je een executie en de dag erna weer opdrachten. En je staat altijd aan: ook wat we als kijker niet zien, is in het spel belangrijk. Je moet altijd weten wie waar heeft gezeten, wat ze aanhadden en wat hun lievelingseten is. En dan zul je altijd zien: jij onthoudt de kleur van de busjes waar iedereen in zat, maar in de test vragen ze naar het kenteken. En als je dan eenmaal fout zit, kom je daar heel moeilijk uit."

Wie speelt een vals spel?

"Deze aflevering was dat wel echt Charlotte. Ze gaf een verkeerde code door en ze ging veel te snel bij het doorgeven van de codes. En bij die kisten ook: ze was eigenlijk met iets anders bezig, maar ging met Splinter de kisten doen. En als het dan fout gaat, kan Splinter makkelijk meevaren op de verdenking van de rest en naar haar wijzen: de Mol zal altijd meegaan met degene die het fout heeft."

Wie gaat er volgende week uit?

"Ik denk Renée. Zij zit op Charlotte en die is het niet. Daarom twijfel ik ook of Rocky (Hehakaija, red.) er niet uit gaat volgende week. Die zit ook helemaal verkeerd."

Wie is de Mol?

"Splinter. Dat je als penningmeester zo'n klein kistje meeneemt om het geld in te bewaren, dan hoop je gewoon dat het bedrag in de pot zo laag mogelijk blijft. Ik had zelf in ieder geval een veel grotere kist meegenomen, haha. Daarmee laat Splinter zien dat hij inzet op een lage pot: meer dan in dit kistje past, wil ik er niet in."

"Ik kijk ook naar de montage: op zich hoeven wij niet te zien dat Rocky en Charlotte tegen elkaar zeggen dat Splinter het sowieso niet is, maar als maker is dat wel een fijn moment om de verdenking bij hem weg te nemen. Hij heeft het vertrouwen van de groep en wordt bijna niet verdacht. Als hij het is, is hij echt een hele verrassende Mol."