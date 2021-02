Woordvoerder van het Witte Huis TJ Ducklo heeft zaterdagavond (lokale tijd) via Twitter zijn ontslag aangekondigd. De zegsman werd afgelopen vrijdag op non-actief gesteld, omdat hij een politiek journalist van Politico had geïntimideerd en bedreigd. Ducklo heeft nu zelf besloten niet meer terug te keren in zijn functie.

Journalist Tara Palmeri wilde tot Ducklo's ongenoegen een artikel schrijven over zijn relatie met Axios-verslaggever Alexi McCammond. Ducklo dreigde in een telefoongesprek de Politico-journalist "kapot te maken". Daarbij maakte hij vrouwonvriendelijke opmerkingen en wekte hij de suggestie dat Palmeri jaloers was.

Ducklo en McCammond leerden elkaar kennen tijdens de verkiezingscampagne van Biden. Zij besloot niet langer verslag van het Witte Huis te doen om belangenverstrengeling te voorkomen.

De 32-jarige woordvoerder had Palmeri eerder deze week al zijn excuses aangeboden. Hij zou na zijn schorsing niet meer gaan werken met Politico-journalisten.

"Ik kan met woorden niet uitdrukken hoe erg het mij spijt en ik mij schaam voor mijn gedrag. Ik gebruikte woorden die geen enkele vrouw ooit zou moeten horen van iemand, helemaal niet in een situatie waarbij iemand gewoon haar werk deed", aldus Ducklo in een verklaring. "Mijn taalgebruik was weerzinwekkend, respectloos en onacceptabel."

Volgens Ducklo heeft hij zijn collega's en president Joe Biden in verlegenheid gebracht en teleurgesteld. Na een gesprek met zijn leidinggevenden heeft hij zijn ontslag aangeboden. Ducklo zegt dat hij vastberaden is te leren van het incident. "Dit is niet wie ik ben en ik ga hard werken om het vertrouwen terug te winnen van de mensen die ik nu heb teleurgesteld."

Biden drong er op zijn eerste dag als president bij zijn personeel op aan respectvol om te gaan met anderen. "Ik maak geen grapje als ik dit zeg: als je voor mij werkt en ik hoor dat je een collega respectloos behandelt, dan twijfel ik geen seconde om je op staande voet te ontslaan", zei de president nog geen maand geleden.