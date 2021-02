Mollenstreken is verkozen tot favoriete jeugdprogramma tijdens de liveshow van de NPO Zapp Awards 2021. Lavezzi Rutjes won twee Zapp Awards. Ook Matthyas het Lam, Roadtrippers en The Masked Singer vielen in de prijzen bij de uitreiking.

Kinderen konden afgelopen dagen stemmen op hun favoriete acteurs, programma's, online sterren en artiesten. Tijdens de awardshow konden de kinderen nog stemmen op hun favoriete jeugdprogramma. NOS Jeugdjournaal-presentatrice Laura Hogendoorn maakte bekend dat Mollenstreken die prijs heeft gewonnen. Het Jeugdjournaal won de award vorig jaar. Andere genomineerden dit jaar waren Brugklas en Heel Holland Bakt Kids.

Andere winnaars naast Lavezzi Rutjes (favoriete ster) waren Matthyas het Lam (favoriete ster online), Roadtrippers (favoriete online serie) en The Masked Singer (favoriete familieprogramma). Het liedje Door de wind van Miss Montreal kreeg de award voor favoriete track en Misfit 3 De Finale won in de categorie favoriete jeugdfilm.

Klaas van Kruistum en Britt Dekker presenteerden de awardshow, die dit jaar zonder publiek plaatsvond. De genomineerden en kinderen keken live via een zoomverbinding mee. De NPO Zapp Awards vinden sinds 2018 jaarlijks plaats. Kinderen bepalen met hun stem naar wie de prijzen uitgaan.