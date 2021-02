De Nederlandse versie van het realityprogramma Big Brother heeft de socialemediakanalen voor onbekende tijd uitgezet. Aanleiding zijn de berichten van volgers die volgens de makers vallen onder haatberichten.

"Genoeg is genoeg. Stop online haat", valt te lezen op het Instagram-account van Big Brother in Nederland.

Een woordvoerder van RTL meldt aan Shownieuws dat de makers van het realityprogramma er niet te veel over kwijt willen. Ze laten volgens de woordvoerder het bericht op sociale media voor zichzelf spreken. "De volgers zullen vanzelf zien of en wanneer we van zwart gaan."

Eerder deze week grepen de makers van Big Brother in na pestgedrag van bewoner Jerrel. "Sommige acties en uitspraken van hem kunnen niet door de beugel", liet het realityprogramma toen weten. "Hij gaat meer rekening houden met zijn medebewoners."

Eind januari verlieten na de eerder wegens ongewenst gedrag gewaarschuwde bewoner Theo drie medebewoners vrijwillig het Big Brother-huis. Een van hen gaf als reden de sfeer in het huis als reden op. Kort daarvoor had Big Brother-bedenker John de Mol laten weten niet kapot te zijn van de nieuwe reeks van het programma, dat sinds de eerste editie in meer dan zestig landen navolging heeft gekregen.