Witte Huis-woordvoerder TJ Ducklo is voor een week geschorst na het intimideren en bedreigen van Politico-journaliste Tara Palmeri. Zij was, tot zijn ongenoegen, bezig met een artikel over Ducklo's relatie met een politiek verslaggeefster van de nieuwssite Axios, schrijft Vanity Fair.

Het incident gebeurde tijdens een off-the-record telefoongesprek tussen Ducklo en Palmeri. "Ik zal je kapot maken", zei de Witte Huis-woordvoerder, die daarbij ook vrouwonvriendelijke opmerkingen maakte en de suggestie wekte dat Palmeri jaloers was.

Het voorval werd vrijdag bevestigd door perschef Jen Psaki. "TJ Ducklo heeft zijn excuses aangeboden aan de verslaggeefster, met wie hij een verhit gesprek had over zijn persoonlijke leven."

"Hij is de eerste om te erkennen dat dit niet het gedrag is dat de president wil zien", aldus Psaki. Na zijn schorsing zal Ducklo niet meer werken met verslaggevers van Politico. De president was niet bij de schorsing betrokken, benadrukte Psaki.

Het is opvallend dat het bij deze straf is gebleven, omdat Joe Biden op zijn eerste dag als president zijn personeel waarschuwde om respectvol om te gaan met anderen. "Ik maak geen grapje als ik dit zeg: als je voor mij werkt en ik hoor dat je een andere collega respectloos behandelt of iemand anders naar beneden praat, dan twijfel ik geen seconde om je op staande voet te ontslagen", aldus de president nog geen maand geleden.

Ducklo (32) heeft een relatie met Alexci McCammond van Axios. De twee leerden elkaar kennen tijdens de verkiezingscampagne van Joe Biden. McCammond is gestopt met het doen van verslag van het Witte Huis om belangenverstrengeling te voorkomen.