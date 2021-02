Linda de Mol maakt plannen om in de toekomst minder intensief betrokken te hoeven zijn bij haar blad LINDA., waarvan woensdag de tweehonderdste editie verschijnt.

"Ik kan moeilijk op mijn 68e nog op de cover staan en suggereren dat ik lig te bevallen", zegt de 56-jarige presentatrice in haar blad, dat meer dan zeventien jaar geleden werd opgericht en waarvan zij in de regel de cover siert.

"Het moet op den duur een zelfstandig huis worden, dat veel mensen met plezier lezen en waar meer dan zeventig voornamelijk vrouwen een heel leuke baan aan hebben."

Op haar lauweren rusten, wil De Mol echter allerminst. Zo zegt ze een idee te hebben voor een nieuwe televisieserie. "Het bruist en borrelt. Ik zit dan al te bedenken wie ik daarbij kan betrekken, met wie ik straks een mooi idee ga

pitchen. Daar heb ik nu al helemaal zin in. En er ligt een film klaar die hopelijk dit voorjaar in de bioscopen zien is. Of in het najaar - dat is afhankelijk van corona."

Ook zou ze ooit nog een reisprogramma willen maken. "Over mensen en eten, mooi en leerzaam, een beetje zoals Joanna Lumley dat eerder deed."