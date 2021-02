Trijntje Oosterhuis speelt dit jaar de rol van Maria in The Passion. Dat zou ze vorig jaar eigenlijk al doen, maar de geplande editie van 2020 ging vanwege de coronacrisis niet door.

"Ik vind het bijzonder om de rol van Maria te vervullen en wil de kijker vanuit deze rol hoop geven, want dat heeft de wereld op dit moment wel nodig", zegt de zangeres in een reactie.

"Het voelt als een grote taak. Wat mij betreft is de kracht van The Passion: aan elk personage kan iemand zich spiegelen. Zelf herken ik als moeder van vier kinderen veel in Maria. Ook ik zal ze ooit moeten loslaten in liefde. Het paasverhaal is een verhaal voor de wereld: het heeft ons allemaal iets te zeggen. We kunnen die warmte en liefde uit het verhaal wel gebruiken."

De muzikale paasvertelling heeft vanaf dit jaar een nieuwe opzet en trekt niet alleen door gaststad Roermond op Witte Donderdag, maar ook door heel Nederland in de veertig dagen daarvoor. Ook nieuw is dat dit jaar voor het eerst een aantal Engeltalige hits in het Nederlands worden gezongen. Zo zingt Oosterhuis een bewerking van het nummer Tears in Heaven van Eric Clapton.

Eerder werd al bekend dat Anita Witzier de verslaggever is van The Passion. Zij zoekt in het hele land verhalen op rond het thema 'ik ben er voor jou'. De andere hoofdrolspelers worden op 17 februari bekendgemaakt. Vorig jaar zou Tim Akkerman Jezus spelen. Soy Kroon en Jan Kooijman waren gevraagd voor de rollen van discipelen Judas en Petrus.