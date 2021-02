China heeft BBC World News verboden als vergelding voor het Britse besluit om de Chinese staatszender CGTN uit de lucht te halen in het Verenigd Koninkrijk.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken verweet de Britse autoriteiten onlangs al "politieke redenen" te hebben voor het aanpakken van de Engelstalige nieuwszender CGTN.

Volgens de Britten wordt CGTN gecontroleerd door de Communistische Partij van China en dat is niet toegestaan. Peking dreigde vrij snel met tegenmaatregelen. China vindt dat de BBC niet "onpartijdig" en niet "waarheidsgetrouw" bericht, melden Chinese media. Eerder klonk al het verwijt dat de zender zich schuldig maakt aan de verspreiding van "nepnieuws" over de coronapandemie.

De BBC reageerde teleurgesteld op het Chinese besluit. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab sprak van een "onaanvaardbare beknotting van de persvrijheid". De stap zal China's reputatie alleen maar verder schaden, twitterde de bewindsman.

Het Chinese verbod is de jongste escalatie in het conflict tussen Peking en Londen. De landen lagen al met elkaar in de clinch vanwege het Chinese beleid rond de voormalige Britse kolonie Hongkong en het Britse besluit om apparatuur van het Chinese bedrijf Huawei te weren uit het 5G-netwerk in het Verenigd Koninkrijk.