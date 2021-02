Pia Douwes, Jamai Loman, Richard Groenendijk en Carline Brouwer vormen de jury van Op zoek naar Maria, de musicaltalentenjacht van AVROTROS waarin naar een hoofdrolspeler van The Sound of Music wordt gezocht. Ook de tien kandidaten zijn donderdag bekendgemaakt.

Alle potentiële Maria's hebben al ervaring in het musicalvak, laat de omroep weten. Zij zullen in een afvalrace strijden om de hoofdrol in The Sound of Music en wekelijks worden beoordeeld door de vierkoppige jury, waarin Douwes juryvoorzitter is.

Zij maakte ook deel uit van de jury in de vorige edities van Op zoek naar... Toen werd de rol van juryvoorzitter vervuld door Willem Nijholt. De kijker bepaalt wie in een zogenoemde sing-off moeten strijden om die aflevering niet af te vallen.

Brouwer is het enige onbekende gezicht in de jury. Zij regisseert de nieuwe versie van The Sound of Music. De presentatie van het programma is wederom in handen van Frits Sissing.

Op zoek naar Zorro was het laatste programma in een reeks waarin werd gezocht naar musicalacteurs. In Nederland begon dat in 2007, toen werd gezocht naar een actrice die Evita (Eva Perón) in de gelijknamige musical kon spelen. Brigitte Heitzer won de talentenjacht in dat jaar. Noortje Herlaar mocht na de winst Mary Poppins gaan spelen en Freek Bartels won de talentenjacht Op zoek naar Joseph.