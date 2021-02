Onder het oog van de camera daten met een onbekende: dankzij programma's als First Dates en Lang Leve de Liefde kunnen vrijgezellen ook via de televisie een nieuwe liefde vinden. Maar hoe worden deze kandidaten eigenlijk geselecteerd en aan elkaar gematcht? NU.nl vraagt het aan twee medewerkers van de populaire datingshows.

In First Dates gaan de kandidaten met elkaar een hapje eten. Ondanks dat de date zelf maar kort duurt, wordt er door het productieteam veel tijd gestoken in de voorbereiding en matching van de kandidaten.

Om mee te doen moeten potentiële kandidaten een vragenformulier invullen en wat foto's en een video van zichzelf opsturen. Met de mensen die een volledig en serieus formulier hebben ingestuurd, wordt vervolgens telefonisch contact opgenomen. Soms al na een paar weken, in andere gevallen kan het een jaar duren voordat de match gevonden is.

"Van alles komt in dat gesprek aan bod: hun relatieverleden, opleiding, wat ze hebben meegemaakt", legt producent Jasper Geel uit. Ook moeten de kandidaten toelichten wat ze zoeken in een partner. De kandidaten kunnen qua voorkeuren alles opgeven wat ze maar willen, van uiterlijke kenmerken tot innerlijk. "Daar wordt niet per se een balans in gezocht: sommigen vinden uiterlijk belangrijker, anderen maakt dat juist niks uit."

Een ander team maakt vervolgens de matches tussen de kandidaten die naar hun optiek bij elkaar passen. "Er wordt bijvoorbeeld gekeken of ze overeenkomsten hebben, maar ook of de kandidaten aansluiten op elkaars wensen."

Potentiële kandidaten worden aan elkaar gematcht door het Lang Leve de Liefde-team. Potentiële kandidaten worden aan elkaar gematcht door het Lang Leve de Liefde-team. Foto: Talpa

'Redactie is inmiddels matchexpert'

Hetzelfde gebeurt bij Lang Leve de Liefde op SBS, waarin de deelnemers iets langer de tijd hebben om elkaar te leren kennen. Ze krijgen samen in een appartement 24 uur de tijd voor een eerste indruk en kunnen dat, indien het bevalt, verlengen tot vier dagen. Bij de screening van deze kandidaten wordt er daarom ook goed op gelet dat ze er voor openstaan om voor langere tijd door de camera's te worden gevolgd.

"De redactie is na 250 afleveringen inmiddels expert geworden en weet dus goed wat eventueel een match zou kunnen zijn", zegt SBS6-zendermanager René Oosterman. "De essentie van het programma is en blijft: zo veel mogelijk matches realiseren. Het is een serieus datingprogramma."

"Bij de matchmaking is de opdracht: zorg ervoor dat je mensen bij elkaar zet waar mogelijk iets moois kan uitkomen. Als je alleen voor de fun een datingprogramma maakt, dan lopen die kandidaten uiteindelijk toch weer bij elkaar weg."

In Lang Leve de Liefde moeten de matches gelijk korte tijd samenwonen. In Lang Leve de Liefde moeten de matches gelijk korte tijd samenwonen. Foto: SBS

'Er wordt niets gefaket'

Mensen die alleen meedoen om op televisie te komen, maken volgens Oosterman geen kans. "Je wil echte verhalen, dat mensen zich blootgeven. Wat er gebeurt, wordt niet gestuurd. Er worden minstens 24 uren opgenomen, dus er is genoeg materiaal om een selectie uit te maken. De verhalen ontstaan vanzelf. Als we iets zouden faken, dan trappen mensen daar anno 2021 niet meer in, die hebben dat feilloos door."

Bij First Dates is dat niet anders. "Het is belangrijk dat de kijker snapt waarom de mensen aan elkaar gematcht zijn", zegt Geel. "We willen nooit mensen bij elkaar zetten van wie we van tevoren weten: die gaan niet bij elkaar passen."

Feitjes over First Dates en Lang Leve de Liefde First Dates bestaat sinds 2015 en is een bewerking van een Brits format en er bestaan inmiddels meer dan twintig internationale edities.

Lang Leve de Liefde is een Nederlands format en bestaat nu ook in een, Zweedse, Britse en Vlaamse variant.

Van beide series bestaan er spin-offs: First Dates heeft een BN'er-versie en First Dates Hotel en van het SBS-programma wordt er een extra lange versie gemaakt.

Inmiddels zijn er in First Dates ruim dertienhonderd dates geweest. Hoeveel daarvan zijn uitgemond in een relatie is niet bekend. Wel is één koppel getrouwd en kreeg een ander stel een baby. Ook verwachten twee mannen die elkaar in het programma hebben ontmoet binnenkort een kindje, dat ter wereld komt met hulp van een draagmoeder.

Lang Leve de Liefde is vanaf begin 2020 te zien en er zijn al bijna 250 afleveringen uitgezonden. Hieruit zijn 42 koppels ontstaan, waarvan er een verloofd is en er twee samenwonen.

Tweede date blijft vaak uit

Het maken van een match staat voorop, al kan het weleens voorkomen dat het uiteindelijk niet werkt. "Absolute mismatches zenden we niet uit, daar zijn we heel stellig in", vertelt de producent van First Dates. "De kandidaten zijn dan altijd welkom om nog een keer gematcht te worden." In Lang Leve de Liefde wordt in principe alles uitgezonden, zegt Oosterman.

Ondanks dat de succesratio van de gematchte stellen aanvankelijk best groot lijkt - in elke First Dates-aflevering zeggen zeker twee koppels elkaar nog eens te willen zien - blijven er uiteindelijk weinig stelletjes samen.

"De eindvraag in het programma is: willen jullie elkaar nog eens zien? En het is leuk als daar 'ja' op wordt geantwoord", zegt Geel. "We hopen natuurlijk dat er langdurige relaties ontstaan, maar garanties kunnen we niet bieden. Het mooiste vind ik dat mensen elkaar heel kwetsbaar durven opstellen voor het oog van de camera's. Bijvoorbeeld mensen die weinig ervaring in de liefde hebben. Als zij dan gelukkig het restaurant uitkomen en een fijne avond hebben gehad, dat is het allerleukste."

First Dates zendt op zondagavond 14 februari om 20.25 op NPO3 een speciale aflevering uit waarin BN'ers op date gaan. SBS start maandagavond 15 februari om 21.30 uur met Lang Leve de Liefde XL, een extra lange aflevering van het programma. Het programma is zes weken lang op maandag te zien. Daarnaast wordt ook elke werkdag de reguliere aflevering uitgezonden.