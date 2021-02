Dirk Kuijt heeft een contract getekend bij Ziggo Sport en zal de rest van het seizoen regelmatig als analist zijn opwachting maken. De voormalige profvoetballer zal met name aanschuiven bij wedstrijden uit de Engelse Premier League.

De veertigjarige Kuijt was al enige keren als analist te zien, maar zal nu vaker wedstrijden in het Europese topvoetbal analyseren. Als speler van Liverpool was hij zelf jarenlang actief in de Engelse Premier League.

De ex-topvoetballer zal ook naast Marco van Basten en Ruud Gullit aanschuiven in het door Jack van Gelder gepresenteerde voetbalpraatprogramma Rondo, dat elke zondagavond op Ziggo Sport te zien is.

"De afgelopen weken ben ik al vaker te gast geweest bij Ziggo Sport en dat is mij goed bevallen", vertelt Kuijt over zijn nieuwe klus. "Ik vind het leuk om de competities waarin ik zelf actief ben geweest, zoals de Premier League en de Champions League, vanuit een ander perspectief te bekijken. Dat maakt het extra boeiend."

Vorige week werd bekend dat Kuijt per direct vertrok bij Feyenoord, waar hij de afgelopen jaren in verschillende functies meeliep. De Katwijker wil een trainerscarrière starten, maar de Rotterdammers stelden eind vorig jaar Arne Slot aan als coach voor volgend seizoen. Daarom wil hij bij een andere club aan de slag.