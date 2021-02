Larry Flynt, de oprichter en uitgever van het Amerikaanse pornoblad Hustler is op 78-jarige leeftijd overleden, melden Amerikaanse media. Volgens entertainmentwebsite TMZ overleed hij aan hartfalen.

Flynt, die ook andere media uitgaf, een bedrijf in seksspeeltjes had en een seksclub runde, zat sinds 1978 in een rolstoel. Hij raakte verlamd vanaf zijn middel na een mislukte aanslag op zijn leven door seriemoordenaar Joseph Paul Franklin.

Naast het uitgeven van pornobladen was Flynt ook bekend als voorvechter en verdediger van het eerste Amerikaanse amendement dat gaat over de vrijheid van meningsuiting. De uitgever werd vanwege die strijd in 1996 door acteur Woody Harrelson geportretteerd in de film The People vs. Larry Flynt.

Tegen hem en zijn bedrijf werden talloze rechtszaken gevoerd. Een rechtbank veroordeelde Flynt in 1983 tot het betalen van 150.000 dollar aan dominee Jerry Falwell, nadat in een fictieve advertentie in Hustler geschreven stond dat Falwell zijn eerste seksuele ervaring had met zijn moeder. Falwell had 50 miljoen dollar geëist.

De zaak belandde uiteindelijk bij het Hooggerechtshof, die Flynt in 1988 unaniem vrijsprak. Volgens het Hof waren de uitspraken van Flynt bedoeld als parodie en vielen die daarom onder de vrijheid van meningsuiting.

In 2017 bood Flynt nog ruim 10 miljoen dollar voor belastende informatie over de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump.

De mediaondernemer trouwde in zijn leven vijf keer en kreeg zes kinderen. Hij was sinds 1998 samen met Elizabeth Berrios.