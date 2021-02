Albert Bos, die sinds 2015 werkzaam is voor de NOS als politiek verslaggever in Den Haag, gaat per april ook verslag doen over het Koninklijk Huis. De journalist volgt Kysia Hekster op, die per `1 mei start als NOS-correspondent voor de Europese Unie, NAVO en België/Luxemburg.

"Het Koninklijk Huis heeft een belangrijke maatschappelijke functie. En als politiek verslaggever zie ik hoe de politiek en monarchie op elkaar inwerken", zegt Bos over zijn nieuwe functie.

"Ik kijk ernaar uit om daar verhalen over te maken. Net als om het staatshoofd te volgen in binnen- en buitenland."

De NOS wil zowel vanuit het maatschappelijke als het politieke perspectief goede journalistieke verhalen maken over en rond het Koninklijk Huis, zegt NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff.

"De brede ervaring van Albert sluit uitstekend aan bij deze ambitie. Ik ben blij dat hij het Koninklijk Huis voor de NOS gaat volgen."