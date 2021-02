Renze Klamer voelt zich goed bij de neutrale rol die hij bekleedt in de talkshow De Vooravond, die maandag terugkeert. De presentator probeert hiermee wat balans aan te brengen naast collega Fidan Ekiz, die zich uitgesprokener opstelt.

"Kijk, zowel haar stijl als de mijne heeft voor- en nadelen", vertelt Klamer in gesprek met Veronica Magazine.

"Haar valkuil is dat ze na een uitzending kan denken: misschien had ik me wat minder moeten laten gelden. Mijn valkuil is dat ik na afloop denk: misschien had ik met betrekking tot bepaalde punten toch wat minder neutraal moeten zijn."

Toen Klamer nog radio maakte, werd hij juist gezien als de minder neutrale persoon. "Naast Fidan is dat ineens anders, dan voel ik soms de behoefte om wat balans aan te brengen."

Bang dat hij hierdoor meer op de achtergrond raakt, is de presentator niet. "Ik hoef niet per se een mening te uiten of een statement te maken. Er is tussen ons totaal geen sprake van ellebogenwerk. Als Fidan haar moment pakt, dan denk ik: prima, shine."

'Haal er voldoening uit als gesprek ordelijk verloopt'

Dat heeft soms ook negatieve gevolgen; zo werd de presentatrice bedreigd nadat ze zich in oktober in De Vooravond had uitgesproken over de vermoorde Franse docent Samuel Paty.

"Het publiek reageert feller op haar dan op mij", merkt Klamer. "Daar ben ik niet jaloers op. Bovendien haal ik er voldoening uit als ik ervoor kan zorgen dat een gesprek ordelijk verloopt en in balans blijft."