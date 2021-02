Ik Vertrek is dinsdagavond door twee miljoen kijkers bekeken. De eerste aflevering van een nieuwe reeks van het AVROTROS-programma was op het NOS Journaal van 20.00 uur na het best bekeken programma van de avond.

AVROTROS zond dinsdagavond de eerste van zeven nieuwe afleveringen van Ik Vertrek uit.

Daarin was te zien hoe huisschilder Carlos (48) en taxichauffeur Colinda (52) Breda verlieten voor de Spaanse badplaats Bellreguard, waar ze een bed and breakfast begonnen.

In de nieuwe reeks zijn nieuwe emigrerende koppels te zien en wordt ook gekeken hoe het nu gaat met stellen uit eerdere afleveringen.

Ik Vertrek is al sinds 2005 op de Nederlandse televisie te zien.