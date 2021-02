De regisseurs van de veelgeprezen klimdocumentaire Free Solo zijn in opdracht van National Geographic bezig met nieuwe projecten over avonturiers. Zij zullen onder andere de bevrijding van een jeugdvoetbalteam uit een grot in Thailand in beeld brengen.

Het voetbalteam kwam in 2018 vast te zitten. De reddingsactie werd al voor een deel verwerkt tot een documentaire door regisseur Kevin Macdonald, maar Elizabeth Chai Vasarhelyi en Jimmy Chin zullen Macdonald vervangen.

Daarnaast zullen ze een documentaire maken over Kristine Tompkins, natuurbeschermer en voormalig directeur van het outdoormerk Patagonia. Ook zullen ze de fotografen Paul Nicklen en Cristina Mittermeier volgen tijdens hun vier jaar durende expeditie naar de Bahama's.

Vasarhelyi en Chin, die voor Free Solo onder meer de Oscar voor de beste documentaire kregen, tekenden in 2019 een contract met Disney, waar National Geographic onder valt.

Free Solo verscheen in 2018 en gaat over de bergbeklimmer Alex Honnold, die in 2017 in een zogeheten vrije klim de bergwand El Capitan in Californië opklom.