Angela de Jong kon de afgelopen dagen geen tv-recensies schrijven voor het AD. De columniste lag met een alvleesklierontsteking in het ziekenhuis en is in afwachting van een operatieve verwijdering van haar galblaas, zegt ze dinsdag in de uitzending van RTL Boulevard.

"Ik heb tot een uur geleden in het ziekenhuis gelegen met een alvleesklierontsteking, veroorzaakt door een verstopping door galstenen. Wat vreselijk pijnlijk was, kan ik je vertellen."

De 44-jarige columniste lag de afgelopen vijf dagen in het ziekenhuis, maar mocht weer even naar huis.

"Ik moet binnenkort geopereerd worden, maar vooralsnog ben ik nu lekker thuis en heb ik geen pijn meer. Hopen dat het zo blijft tot de galblaas eruit is", aldus De Jong.

Een acute alvleesklierontsteking kan het gevolg zijn van galstenen die niet door de afvoergang van de galblaas of alvleesklier kunnen.

"En als John de Mol belangstelling voor een zak knikkers heeft, mag hij bellen", besluit De Jong met een grap. Wanneer ze weer aan de slag gaat, is niet bekend.