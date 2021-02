Een nieuwe reeks van Boer zoekt Vrouw is zeker niet voor de zomer te zien. Een woordvoerder van KRO-NCRV laat dit dinsdag aan NU.nl weten, nadat NPO-baas Frans Klein eerder in het AD had laten doorschemeren dat het programma niet in de voorlopige planning van de publieke omroep staat.

"Hoe massief zo'n programma ook is, we doen geen onverantwoorde dingen", zei Klein.

De woordvoerder van de omroep laat weten dat Boer zoekt Vrouw daarom uit de planning van het voorjaar is gehaald. Er is wel al een oproep gedaan om nieuwe boeren en boerinnen voor het programma te vinden.

Of het programma mogelijk wel in het najaar op televisie komt, hangt helemaal af van hoe de situatie rond het coronavirus zich ontwikkelt.

Begin 2020 was het elfde seizoen van het datingprogramma te zien, waarin boeren op zoek gaan naar de liefde. De opnames vonden plaats voor de uitbraak van COVID-19. De reünieaflevering die met Kerst werd uitgezonden, is wel tijdens de epidemie opgenomen.