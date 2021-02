Het SBS6-programma Wordt U Al Geholpen? krijgt een bredere opzet. Naast juridisch adviseurs mr. Frank Visser en mr. Reinier Groos zetten vanaf maart ook een diëtist en een financieel expert de deur van hun spreekkamer open, maakt SBS6 dinsdag bekend.

Tot nu toe konden mensen alleen op televisiespreekuur komen als ze juridische hulp nodig hadden. Straks kan ook alles gevraagd worden over hoe je bijvoorbeeld het beste traint voor een marathon en wat je het beste kan doen als je een gat in je hand hebt of een hoge studieschuld.

Wordt U Al Geholpen? is sinds augustus te zien op televisie. De televisierechter Visser werd toen bijgestaan door raadsheer Groos.

De nieuwe opzet van Wordt U Al Geholpen? is vanaf maart te zien bij SBS6. Het is niet bekend wie naast Visser de experts zijn in de nieuwe opzet van het consumentenprogramma.