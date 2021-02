Roxeanne Hazes en Nikkie de Jager, ook bekend als NikkieTutorials, gaan samenwerken in de nieuwe Videoland-serie Glow Up: The Next Dutch Make-Up Star. Het programma wordt vanaf 15 maart uitgezonden en is de Nederlandse versie van de internationale hit Glow Up.

In Glow up: The Next Dutch Make-Up Star nemen tien make-uptalenten het tegen elkaar op in een competitie. Iedere aflevering moeten zij zichzelf opnieuw bewijzen en de meest bijzondere en technisch uitdagende make-upcreaties laten zien.

Zangeres Hazes presenteert de nieuwe show samen met make-upexperts Pernell Kusmus en NikkieTutorials.

Het is voor Hazes de eerste keer dat zij aan de slag gaat als presentatrice. Wie de juryleden zijn, wordt later bekendgemaakt.