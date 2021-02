De stem van NPO-dj Jeroen van Inkel is overbelast. De radiocoryfee mag daarom zeker twee weken lang zijn stem niet gebruiken, meldt Van Inkel maandag op Twitter. Van Inkel zal worden vervangen door collega Giel Beelen, meldt BNNVARA.

De stemproblemen betekenen dat Van Inkel zijn vaste programma's op NPO Radio 2 niet kan presenteren.

De 59-jarige dj verzorgt in het weekend drie shows in de ochtend en de nacht. Het is nog niet bekend wie de uitzendingen gaat overnemen.

Van Inkel maakte afgelopen najaar de overstap van NPO Radio 5 naar NPO Radio 2.