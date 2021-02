Lakshmi merkt dat haar deelname aan Wie is de Mol? goed is geweest voor haar muziekcarrière. In gesprek met De Telegraaf geeft ze toe dat ze eerst bang was om haat te krijgen door de aandacht in het programma.

"Het programma is goed voor mijn carrière", stelt de zangeres. "Ik was in mijn volle idiootheid te zien, als een enthousiast, blij ei. In mijn muziek ben ik vaak het tegenovergestelde, dat kan redelijk duister zijn. Ik ben superblij dat mensen hebben laten weten dat ze mijn muziek ook waarderen, dat is tenslotte wat ik doe."

"Ik had me voorbereid op de reacties: als je op tv komt, krijg je best een bak haat over je heen", vertelt Lakshmi. "Ik was gepantserd, dacht: kom maar op. Maar ik heb zó veel lieve berichten gehad. Ik wist niet wat me overkwam", aldus de zangeres die nu op straat vooral door tieners herkend wordt.

Lakshmi vertelt dat ze bij terugkeer in Nederland flink moest bijkomen na haar uitschakeling in het programma. "Toen ik thuis was, heb ik drie boeken gekocht en ben daarmee op een terras gaan zitten, heb wijn gedronken, gerookt en gelezen als een soort verstrooide oude vrouw en ben zelf ook gaan schrijven om het te kunnen verwerken, het was vrij intens."

De 27-jarige artiest werd in de vierde aflevering van Wie is de Mol? uitgeschakeld. De zangeres lanceerde onlangs haar eigen betaalde platform Only For The Wicked waarmee ze in contact staat met haar fans en hen exclusieve content biedt.