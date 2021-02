Mensen met een abonnement op een krant van DPG Media en Mediahuis krijgen maandagochtend geen ochtendkrant op de mat. De extreme weersomstandigheden maken het onmogelijk om maandagochtend in Nederland ochtendkranten te bezorgen, zo meldt een woordvoerder van DPG Media.

"Door het huidige winterweer achten de uitgeverijen het niet verantwoord om chauffeurs, distributeurs en bezorgers de weg op te sturen", aldus Willem-Albert Bol van DPG Media. Het gaat om alle titels van DPG en MEDIA huis, zoals de Volkskrant, NRC, Telegraaf en AD.

DPG en Mediahuis zijn eigenaar van de meeste landelijke en regionale dagbladen in Nederland. De bezorging van kranten doen de bedrijven gezamenlijk. Maandag zullen zij in de loop van de dag besluiten of de verspreiding van middagkranten wel mogelijk is.