Slechts twee groene schermen te zien en toch mocht iedereen blijven: vrijwel ieder seizoen van Wie is de Mol? is er één aflevering waarin niemand naar huis hoeft, en deze week was dat in Tsjechië het geval. Evelien de Bruijn, die in 2019 meedeed, vindt dat toch altijd een beetje jammer.

Let op: dit artikel bevat spoilers

"Bij ons was het de eerste aflevering meteen raak: iedereen mocht blijven. Als groep is dat natuurlijk hartstikke gezellig, maar het blijft heel dubbel. Eigenlijk wil je gewoon door en daarvoor moeten er mensen naar huis. Het verandert de dynamiek wel, denk ik", aldus De Bruijn in gesprek met NU.nl.

Wat viel je op aan deze aflevering?

"Dat er zo weinig werd gemold. Het was ook lastig denk ik, want bij opdracht 1 was liegen zo'n beetje het enige wat je kon doen. Dat deden ze natuurlijk ook allemaal, haha. Ik kijk altijd: wat is hier je opdracht als je de Mol bent? Ik denk dat je daarin moet kijken wie er meteen stellig is bij welke halte hij of zij er niet uit wil. Daarbij viel maar één iemand op: Splinter (Chabot, red.). Hij wilde in ieder geval niet als eerste eruit."

"Opdracht 2 vond ik heel leuk als kijker, het was gewoon leuk om te zien. Al had ik het idee dat het niet al te lastig was. Ja, behalve die lasso. Ik vraag me ook echt af of Marije (Knevel, red.) het eigenlijk niet anders had moeten doen. Ik kreeg ook niet het idee dat ze iets anders geprobeerd heeft. Misschien had ze die palen wel moeten omgooien? En stak ze haar arm weleens op een andere manier door de tralies? Nee, hè? Varieer dan een beetje."

Wie is te eerlijk?

"Marije, want haar teleurgestelde reacties op hoe de rest wel jokers had en haar een beetje liet zitten, was wel heel oprecht. Ik kreeg een beetje dat gevoel van dat je als kind voor het eerst naar de basisschool gaat met het idee dat het allemaal leuk wordt, en een avontuur. Maar dat je dan binnen komt lopen en merkt dat iedereen eigenlijk al een beetje vriendjes heeft, en jij als enige niet."

"Marije dacht dat ze haar plek in de groep al had gevonden, maar iedereen leek zich tegen haar te keren. Ze voelde zich duidelijk heel alleen, ook omdat de rest loog over hoeveel jokers zij echt hadden. Ik herkende dat gevoel van los van de groep staan ook wel: ik had toen drie jokers en de rest niet. Dan merk je toch dat je van de anderen af komt te staan."

Wie speelt een vals spel?

"Vals zou ik het niet willen noemen, maar Charlotte (Nijs, red.) kan in de lol die ze heeft wel een beetje stoken. Je ziet haar ook actief zeggen: dan gaan we daarover liegen! Ze is mijn collega bij Hart van Nederland en we hebben regelmatig contact, ik weet dat ze dit doet als onderdeel van het spel. Ik vind het echt heel leuk om te zien dat ze zo aan het genieten is."

Wie gaat er volgende week uit?

"Marije herpakt zich. Die was zo oprecht verbaasd toen Renée (Fokker, red.) haar koos om haar scherm niet te zien. Volgens mij dacht zij echt dat ze er nu uit zou vliegen. Maar nu is ze zo dicht bij het einde geweest, die wil zich nu bewijzen. Dus ik denk dat het Rocky (Hehakaija, red.) wordt. Zij is heel slim, dat valt me sowieso op aan deze groep hoor, maar toch: ik denk dat zij verstrikt raakt en eruit gaat."

Wie is de Mol?

"Ik zit op Renée en op Splinter. Renée, omdat ik toch het idee heb dat zij een rol speelt. Ze is wellicht fysiek niet de sterkste, maar daardoor onderschat de rest haar misschien ook. En dat zag je bij opdracht 3: zij was uiteindelijk heel bepalend in wie eruit lag."

"Splinter heeft twee jokers achtergehouden voor de volgende eliminatie. Dat kan om twee redenen zijn: of omdat hij het vermoeden had dat Renée hem zou kiezen en hij eigenlijk wel wist dat er niemand uitging, of omdat hij de Mol is en dan heb je die jokers überhaupt niet nodig."

"Als programmamaker zou ik hem hebben gekozen. Hij is ontwapenend en kan mensen op die manier overtuigen. En tegelijk reageert hij niet heel extreem op dingen. In zijn boek komt naar voren dat hij heel lang heel veel getwijfeld heeft over alles, een totale onzekerheid over zijn hele zijn. De Mol zijn zou een soort persoonlijke overwinning zijn."