YouTuber Kalvijn krijgt een eigen talkshow bij BNNVARA. Vanaf 1 maart is hij met De Kalvijn Show wekelijks te zien op NPO 3.

De 24-jarige Kalvijn, de artiestennaam van Kelvin Boerma, is met 1,2 miljoen abonnees een van de populairste YouTubers in Nederland. Met De Kalvijn Show wil hij een "positieve tegenhanger van de serieuzere talkshows" maken. In de show zullen wekelijks bekende gasten aanschuiven om over de actualiteit te praten.

"Het maken van een show als deze voelt als mijn grootste uitdaging tot nu toe", aldus Boerma. "Op YouTube en sociale media onthoud ik altijd: hoe groot een project ook aanvoelt, ik moet plezier blijven maken. Contentcreatie blijft tenslotte mijn grootste hobby, op welk platform dan ook. Ik zie deze show niet alleen als een tv-programma, maar ook als een project dat op meerdere platformen gaat leven. Ik heb heel veel zin om het te gaan maken."

In de aanloop naar de wekelijkse talkshow maakt de YouTuber een vierdelige making off op zijn eigen kanaal.