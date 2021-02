Peter Elbers, directeur van de Limburgse omroep L1, gaat toch geen verborgen camera's op de redactievloer hangen, meldt de NOS zaterdag. Elbers ziet van zijn zelf voorgestelde privacyreglement af, nadat hij in opspraak was geraakt.

In het reglement stond naast het gebruik van de camera's ook dat Elbers toegang zou krijgen tot vertrouwelijke mails van journalisten, leden van de ondernemingsraad (OR) en de bedrijfsarts.

"Ik hecht eraan expliciet te herhalen dat het nooit de bedoeling is geweest om de journalistieke bronbescherming aan te tasten, dan wel te tornen aan de vertrouwelijkheid van de communicatie van OR-leden onderling en aan het beroepsgeheim van bedrijfsartsen. Ik betreur het dan ook zeer dat dit beeld is ontstaan", schrijft de directeur in een brief.

De aankondigingen zorgden er afgelopen week tot twee keer toe voor dat de redactie het werk neerlegde. De hoofdredactie heeft te kennen gegeven dat Elbers de journalistieke organisatie reputatieschade heeft berokkend, maar wil zich nog niet uitspreken over de positie van de directeur. Het personeel heeft volgens de NOS het vertrouwen opgezegd en wil voor 15 februari duidelijkheid over zijn toekomst.