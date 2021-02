Nick Cannon mag terugkeren bij Viacom CBS, zijn werkgever waarvoor hij tot juli 2020 programma's presenteerde. De Amerikaan werd ontslagen nadat hij antisemitische uitspraken deed in zijn podcast, maar heeft volgens de zender aangetoond dat hij van de situatie heeft geleerd.

"Nick heeft niet alleen zijn spijt betuigd en verantwoordelijkheid genomen voor zijn opmerkingen", laat een woordvoerder in een reactie gedeeld aan People weten. "Hij is zelf ook in gesprek gegaan met hooggeplaatsten uit de Joodse gemeenschap en heeft deze kennis met anderen gedeeld op zijn platform."

"Dit waarderen en respecteren wij enorm en daarom hebben we hem gevraagd om weer deel uit te maken van ons team." De veertigjarige Cannon gaat voor muziekzender VH1 Wild 'N Out presenteren, het programma waarin hij al eerder te zien was.

Na de controverse die in de zomer van 2020 ontstond, is Cannon in gesprek gegaan met Joodse leiders. Op sociale media deelde de presentator positieve berichten die uit deze gesprekken voortvloeiden en ook doneerde hij een geldbedrag aan een Joodse mensenrechtenorganisatie.

"Ik wil mijn Joodse vrienden laten weten dat dit pas het begin is", laat Cannon weten. "Ik wil nog meer connecties maken, nog meer leren en de band tussen culturen nog sterker maken. Elke dag wordt hier een stap in gezet."

Cannon besprak antisemitische complottheorieën

In de inmiddels verwijderde podcastaflevering van 30 juni 2020 deed de presentator onder meer de uitspraak "zwarte mensen zijn de echte Hebreeën" en besprak hij antisemitische complottheorieën.

Ook zei Cannon dat witte mensen door hun gebrek aan pigment "een beetje minder zijn dan mensen met een donkerdere huid" en daardoor angstgevoelens ervaren. Kort daarop bood Cannon op sociale media zijn verontschuldigingen aan.