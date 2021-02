HBO heeft een vierdelige documentairereeks gemaakt over de relatie tussen Woody Allen en (de familie van) zijn ex-vriendin Mia Farrow. Allen v. Farrow gaat dieper in op hun geschiedenis, Allens relatie met Farrow's dochter Soon-Yi Previn en het vermeend misbruik van hun dochter Dylan.

HBO hield volgens Deadline de productie van de documentaire geheim en deelt vrijdag een eerste trailer. Op zondag 21 februari gaat de serie in première.

Met behulp van homevideomateriaal, rechtbankdocumenten, niet eerder gedeelde video- en audiofragmenten en interviews met onder meer Mia, Dylan en Ronan Farrow en andere betrokkenen en getuigen, wordt er een beeld geschetst van de controverse rondom de filmregisseur.

Ook zullen in de documentaire collega's van de 85-jarige Allen ingaan op de vraag in hoeverre openbaringen over het privéleven van een bekend persoon een ander licht kunnen schijnen op het werk van diegene.

70 Bekijk de trailer van Allen v. Farrow

Allen zou dochter als kind misbruikt hebben

Zo'n twaalf jaar geleden beschuldigde de nu 35-jarige dochter van de Annie Hall-regisseur en actrice Farrow haar vader van seksueel misbruik. Hij zou haar, toen zij zeven jaar was, misbruikt hebben. Volgens Allen kloppen deze beschuldigingen niet.

Dylan Farrow schreef enkele jaren geleden in een opiniestuk in Los Angeles Times dat journalisten en andere betrokkenen de zaak negeerden. In haar essay trok ze een vergelijking met de zaak rond de gevallen filmmagnaat Harvey Weinstein.

Farrow is tevens de zus van journalist Ronan Farrow, die in de krant The New Yorker de beschuldigingen tegen Weinstein voor het eerst aan het licht bracht. Volgens Ronan en ook haar moeder Mia kloppen de beweringen van Dylan.

Allen raakte jaren geleden in opspraak toen hij een relatie bleek te hebben met de adoptiedochter van zijn ex-vriendin Mia Farrow. Soon-Yi Previn adopteerde met de regisseur twee kinderen.