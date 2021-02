Als Défano Holwijn het voor het kiezen had, zou hij zijn werk op YouTube en andere socialemediakanalen anoniem doen. De YouTuber is onder jongeren populair en kan daardoor vaak niet anoniem over straat.

"Bij de dingen die ik doe, hoort nu eenmaal een bepaalde aandacht en bekendheid. Maar als ik mijn werk kon doen én anoniem mocht blijven, dan zou ik daar direct voor tekenen", aldus de 28-jarige Holwijn in gesprek met de Volkskrant.

De YouTuber kijkt enigszins jaloers naar de beroemde Britse kunstenaar Banksy, die al jaren anoniem door het leven gaat. Holwijn: "Banksy heeft dat goed aangepakt: hij doet leuke dingen en het grote publiek heeft geen flauw idee wie hij is"

Momenteel werkt Holwijn veel op Instagram. Hij presenteert daar tijdens de avondklok een dagelijkse liveshow, waar andere influencers en bekende Nederlanders aanschuiven. Holwijn fantaseert wel eens over hoe het zou zijn geweest als hij direct was begonnen met het dragen van een masker bij het maken van zijn video's. "Dat zou ideaal zijn geweest."

"Ik waan me niet snel onbespied. Mensen herkennen je op straat en willen iets van je: selfies of een praatje. En ik wil ze dat ook geven. Als iemand me groet, wil ik de beste versie van mezelf zijn. Elke keer weer. Want als je tegen iemand zegt: 'nu even niet', dan denkt-ie niet: o, Défano heeft vast een drukke dag. Die gaat naar huis en denkt: Défano is een lul."