Donald Trump heeft de uitslag van een onderzoek naar zijn mogelijke royement bij entertainmentvakbond SAG-AFTRA niet afgewacht. De oud-president van de Verenigde Staten zegde donderdag zelf zijn lidmaatschap op.

De 74-jarige Trump zat in de bond omdat hij in het verleden het programma The Apprentice produceerde en presenteerde, en rolletjes had in films, onder meer Home Alone en The Little Rascals. Hij brak geheel in eigen stijl met SAG-AFTRA, door onder meer "Who cares!" te schrijven over het onderzoek van de bond naar zijn handelen voorafgaand aan de bestorming van het Capitool.

In zijn brief, gericht aan SAG-AFTRA-voorzitter Gabrielle Carteris, liet hij weten dat hij niet bekend is met haar werk in Hollywood maar erg trots is op zijn eigen prestaties op dat vlak. Hij eindigde de brief met: "Jullie hebben helemaal niets voor mij gedaan."

Carteris liet vorige maand weten dat de bond een onderzoek naar Trump instelde, en zei daarover: "Donald Trump heeft de waarden aangevallen die onze bond als heilig ziet: democratie, waarheid, respect voor Amerikanen van alle rassen en geloofsovertuigingen, en het heilige instituut van een vrije pers. Er is een direct verband tussen zijn openlijke ontkenning van de waarheid en de aanvallen op journalisten die zijn uitgevoerd door zijn volgers."

De bond gaf donderdag na de uitschrijving van de oud-president een zeer beknopt statement uit. Carteris en medebestuurslid David White zeiden daarin slechts: "Dank u."