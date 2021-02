Paris Hilton heeft een driejarig contract getekend met iHeartMedia en gaat de komende tijd podcasts opnemen voor het mediabedrijf, meldt Variety donderdag. Het gaat onder meer om een reeks korte podcasts.

In haar eerste podcastserie This Is Paris zal Hilton een mix brengen van "speelse en authentieke" podcasts en miniafleveringen van een paar minuten, die in de vorm van audioclips op podcastfeeds verschijnen.

Ook gaat Hilton in gesprek met gasten over onderwerpen als gezondheid, relaties, popcultuur en ondernemerschap. Deze zullen vanaf 22 februari op wekelijkse basis verschijnen.

De mediapersoonlijkheid zal daarnaast nog zes andere podcastseries maken voor iHeartMedia. "Het medium audio kent geen grenzen", aldus Hilton. "Ik verheug me erop om mijn podcasts te delen met een breed publiek."

"Paris is een van de uitvinders van het fenomeen 'influencercontent' en heeft nieuwe en bijzondere ideeën hoe ze dat op het medium podcasts kan laten horen", voegt de directeur van iHeartRadio toe.

Hilton werd bekend door haar deelname aan de realityshow The Simple Life en was daarna actief als onder meer zangeres, actrice en dj. Vorig jaar bracht ze op YouTube This Is Paris uit, een documentaire over haar leven. Hierin vertelde ze onder meer misbruikt te zijn als tiener.