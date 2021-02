Tygo Gernandt gaat voor een vierdelige serie op zoek naar de verhalen en wereld achter misdrijven die zijn gepleegd door jongeren. De acteur en presentator zal hiervoor jongeren volgen die veelvuldig in aanraking zijn gekomen met justitie.

Gernandt gaat onder meer in gesprek met jeugdige drugsdealers en jongeren die geweldsdelicten hebben gepleegd. Ook ontmoet hij hun familie en hulpverleners die de jeugdcriminelen bijstaan om weer op het rechte pad te komen.

"Ik vind het zo bizar wat ik ben tegengekomen", vertelt Gernandt over zijn nieuwe programma.

"Om te zien hoe kinderen, want dat zijn het, zich begeven in deze wereld. Ik ben boos en verdrietig. Om het systeem en om die gasten. Maar ik heb ook hoop dat zij hieruit kunnen ontsnappen. Ik zie vaak talentvolle jongens, die het in zich hebben om eruit te komen."

Het is de derde serie die de presentator en acteur maakt voor de EO. Eerder was hij te zien in Tygo in de GHB en Tygo in de psychiatrie.

Tygo in de jeugdcriminaliteit is vanaf donderdag 18 maart om 21.00 uur te zien bij de EO op NPO3.