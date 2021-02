Een groot deel van het personeel van de Limburgse omroep L1 heeft woensdagmiddag een uur het werk neergelegd uit onvrede met het beleid van directeur Peter Elbers.

Het gaat om zo'n zeventig van de honderd medewerkers, meldt 1Limburg, dat eigendom is van L1.

Volgens de omroep zijn medewerkers verbolgen over Elbers' "autoritaire stijl van leidinggeven en gebrek aan communicatie". Verschillende medewerkers zitten ziek thuis, onder wie twee van de drie leden van het managementteam.

Eerder deze week ontstond ophef over een voorstel voor een nieuw privacyreglement van Elbers. Daarin staat onder meer dat er verborgen camera's op de redactie mogen hangen en dat hij vertrouwelijke mails van journalisten, leden van de ondernemingsraad (OR) en de bedrijfsarts mag bekijken.

De hoofdredactie is het daar niet mee eens. "We hebben met verbijstering kennisgenomen van documenten die de persvrijheid en journalistieke bronbescherming in gevaar brengen."

Woensdagavond vindt een gesprek tussen de ondernemingsraad van L1 en de raad van commissarissen plaats. De werkonderbreking was bedoeld als steun voor de OR.